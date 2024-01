Bragantino aceita diminuir pedida, e Flamengo mantém conversas para ter Léo Ortiz

Globo Esporte

O Flamengo mantém o interesse e ainda não jogou a toalha pela contratação de Léo Ortiz. A ida de Marcos Braz e Bruno Spindel para Europa não afetou a negociação com o Bragantino, que já aceita diminuir a pedida e atender ao desejo do zagueiro de atuar no clube carioca.

Os dirigentes rubro-negros mantiveram contato quase diário com o staff do jogador. O empresário Paulo Pitombeira é quem intensifica a negociação com o Bragantino enquanto os dirigentes rubro-negros estavam na Europa para fechar com Viña e tentar Luiz Henrique. Os paulistas diminuíram a pedida de 12 para 10 milhões de euros, mas o Flamengo ainda deseja um valor um pouco menor.

Braz e Spindel estão agora em Madri, na Espanha, e de lá seguirão viagem aos Estados Unidos para encontrar a delegação rubro-negra na pré-temporada. O encontro com Rodolfo Landim será crucial para debater a nova investida por Léo Ortiz.

A ideia rubro-negra é enviar uma nova proposta ainda nesta semana. Enquanto isso, Léo Ortiz continua os treinamentos no Bragantino e inclusive jogou na estreia do time no Paulistão (ele começou no banco e entrou nos 31 minutos finais da derrota para o Água Santa no sábado). O zagueiro optou por se reintegrar ao elenco para não dificultar a negociação com o Flamengo e possibilitar que as conversas continuem em tom amistoso, sem conflitos.