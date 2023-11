Braga e Bota empatam e Palmeiras termina rodada como líder

Agência Brasil

No duelo de duas equipes que ainda buscam o título brasileiro de 2023, Bragantino e Botafogo ficaram no empate por 2 a 2, neste domingo (12), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Quem comemorou a igualdade foi o Palmeiras, que terminará a 33ª rodada como líder, com 62 pontos, dois a mais do que o time carioca, que ocupava a primeira posição desde a 3ª rodada. No entanto, o Alvinegro tem um jogo a menos na competição. O Massa Bruta, que também tem um jogo a menos, soma 59. Thiago Borbas fez os dois gols do Massa Bruta, enquanto Victor Sá e Eduardo marcaram os do Glorioso.

O início de jogo foi perfeito para o time da casa. Logo aos dois minutos, Vitinho chutou da entrada da área. A bola bateu na trave esquerda de Lucas Perri, desviou no goleiro e sobrou limpa para Thiago Borbas abrir o placar sem dificuldades.

Dez minutos depois, Tiquinho Soares começou a reclamar de dores. Ele aguentou por mais seis minutos e acabou substituído por Diego Costa.

Debaixo de um forte calor em Bragança Paulista, o Botafogo reorganizou suas ideias durante uma pausa para hidratação e retornou com tudo ao campo.

O time empatou o jogo aos 35, em chute de fora da área de Victor Sá, e virou aos 37, quando Eduardo aproveitou bola mal afastada pela zaga e chutou forte na pequena área para vencer Cleiton.

No segundo tempo, ainda com a temperatura elevada, o Bragantino procurou mais o jogo, enquanto o Botafogo buscava o contra-ataque e fazia também muita cera para atrasar o jogo. O Massa Bruta levantou muitas bolas na área, a maioria afastada por Adryelson. Alerrandro, que entrou na segunda etapa, levou perigo em um chute da entrada da área.

Sem conseguir respirar e muito recuado, o Botafogo não resistiu às investidas do Bragantino, que conseguiu o empate aos 51 minutos. Thiago Borbas desviou de cabeça o cruzamento que veio da direita e deu números finais à partida.

O resultado deixou o Botafogo – ainda comandado por Lúcio Flávio – fora da liderança pela primeira vez desde abril, embora com a ressalva de que tem um jogo a mais por fazer em relação ao Palmeiras. Este jogo é justamente o próximo compromisso do time, no dia 23, diante do Fortaleza, no Castelão. Na mesma data, o Bragantino também terá uma partida adiada de outra rodada: enfrenta o Flamengo no Maracanã.

Corinthians vence e frustra planos do Grêmio

O Grêmio tinha altas expectativas para a rodada. E, de acordo com os resultados dos adversários, elas se justificavam. Uma vitória teria colocado o Tricolor Gaúcho na liderança do Brasileirão, pelos critérios de desempate. Teria, isto porque o Corinthians estragou os planos do time e venceu por 1 a 0. Mesmo com um jogador a menos desde os dez minutos do primeiro tempo, quando o uruguaio Bruno Méndez foi expulso de forma direta após entrada violenta em Lucas Besozzi. Ainda na primeira etapa, o paraguaio Romero fez o gol do jogo.

Em um gramado bastante castigado, nenhuma das duas equipes conseguiu estabelecer um padrão e a jogada do gol corintiano foi trabalhada pelo alto, com Romero tocando na saída de Gabriel Grando sem deixar a bola tocar no chão.

Na segunda etapa, Bruno Alves, do Grêmio, também foi expulso de forma direta após atingir Fagner. O jogo seguiu baseado mais na força do que na criatividade, e mesmo com mais 10 minutos de acréscimos o placar não foi mais alterado.

O Grêmio, ainda com 59 pontos, segue na briga pelo título e tem como próximo compromisso o duelo com o Atlético-MG, no dia 26, em Belo Horizonte. Já o Corinthians, que foi a 44 pontos, momentaneamente em 11º, enfrenta o Bahia na véspera, em São Paulo.