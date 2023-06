Botafogo vence o Cuiabá e abre cinco pontos na liderança do Brasileirão

O domínio dos primeiros 45 minutos de jogo foi da equipe da casa. O Cuiabá, apesar de ficar com a bola menos tempo, conseguiu ser efetivo na criação das jogadas e chegar mais próximo do gol. Wellington Silva foi um dos responsáveis pela criação, assim como o volante Fernando Sobral, que quase abriu o placar no fim do primeiro tempo. Pelo lado do Botafogo, a equipe enfrenta dificuldade no meio-campo com falta de criatividade. As vezes em que esteve no campo de ataque, tentou criar com Victor Sá, pelo lado esquerdo, e Júnior Santos, no direito. A bola poucas vezes esteve com Tiquinho Soares, artilheiro do time.