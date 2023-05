Botafogo-SP vence o ABC na 6ª rodada do Campeonato da Série B

Comunicação FNF

O Botafogo-SP venceu o ABC por 2 a 1 neste domingo (14) no Frasqueirão pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Gol de Maycon Douglas para o ABC. Tárik e Robinho marcaram para o Botafogo. O ABC soma um ponto na Série B após seis rodadas.

Com a derrota, o técnico do ABC, Fernando Marchiori deixou o clube.

O próximo compromisso do ABC é contra o América na final do Campeonato Nota Potiguar na quarta-feira (17). Na Série B, enfrentará o Sampaio Corrêa no sábado (20) no Estádio Castelão em São Luís-MA.