Botafogo bate Atlético-MG e conquista título inédito da Libertadores

Valendo a América, Atlético-MG e Botafogo se enfrentaram no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, neste sábado (30/11), na sexta final brasileira na história da Libertadores. Melhor para o Botafogo, que com um a menos durante praticamente todo o jogo, segurou o 3 x 1 no placar, conquistando o continente pela primeira vez.

4 imagens

Antes da bola rolar, Djonga, representando o Galo, e Marcelo Adnet, o Botafogo, foram as atrações musicais do evento. O tenista Novak Djokovic entrou com a cobiçada taça.

Expulsão e gols

Antes do primeiro minuto, o volante Gregore, do Botafogo, foi expulso por chegar com a sola da chuteira na cabeça de Fausto Vera, que caiu sangrando em campo.

Com a vantagem numérica, o Galo foi para cima do Glorioso. Aos 8 minutos, Hulk arriscou de fora da área, mas o chute parou no goleiro John.

Aos 10 minutos, o atacante do Atlético colocou John para trabalhar novamente. Recebendo pelo lado direito da área, Hulk bateu colocado para a defesa do arqueiro do Botafogo.

O time mineiro seguiu tomando as rédeas do jogo e aos 23 foi a vez de Deyverson assustador o Glorioso. Em bola recebida dentro da área, o atacante do Galo se livrou da marcação e bateu para fora próximo ao gol.

Mesmo com um jogador a menos, o Botafogo abriu o placar na primeira vez que chegou com perigo. Em lance dentro da área, a bola rebateu e sobrou para Luiz Henrique, que bateu forte para balançar o barbante aos 35 minutos.

Metrópoles