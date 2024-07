Bordadeiras do RN que fizeram artes dos uniformes do Brasil acompanham juntas abertura das Olimpíadas de Paris: ‘Emocionadas’

As bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, pequena cidade no interior do Rio Grande do Norte, se reuniram nesta sexta-feira (26) para assistir a abertura da Olimpíada de Paris. Elas são responsáveis pelas artes estampadas nos uniformes do Brasil.

As trabalhadoras e as famílias se reuniram no prédio do centro de convivência da cidade para acompanhar a cerimônia em um telão. O grupo se juntou para presenciar a delegação brasileira e ver as artes que produziram sendo expostas para todo mundo.

A bordadeira Valdineide Dantas, de 34 anos, relatou o momento de alegria quando a delegação brasileira passou de barco no Rio Sena vestindo o uniforme com as artes.

“Sentimento é de gratidão a Deus por mais essa conquista do nosso bordado. Estamos todas muito emocionadas por viver esse momento”, comemorou Valdineide.

Duas bordadeiras foram acompanhar a abertura das Olimpíadas em Paris, em uma comitiva formada pelo governo do Rio Grande do Norte. Já na cerimônia, elas foram convidadas para assistir o desfile na primeira fila.

“Isso é um orgulho imenso pra todas as bordadeiras de Timbaúba dos Batistas”, comemorou a bordadeira Iranilda Batista.

As bordadeiras já haviam contado ao g1 que esperam um aumento na procura do trabalho delas depois da abertura das Olimpíadas, por conta da exposição da arte.