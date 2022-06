Bombeiros encontram mochila, notebook e sandálias em área de busca por indigenista e jornalista no Amazonas

O Corpo de Bombeiros encontrou, neste domingo (12), uma mochila, um notebook e um par de sandálias na área onde são feitas as buscas pelo jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira no interior do Amazonas. O material foi encaminhado para perícia, que irá analisar se eles pertencem à dupla, que está desaparecida desde o dia 5 de junho.

A informação foi confirmada pelo coordenador da equipe dos Bombeiros em Atalaia do Norte, Barbosa Amorim. Segundo ele, o material foi encontrado próximo à casa de Amarildo Costa de Oliveira, suspeito de envolvimento no crime, que segue preso no município.

A mochila foi encontrada em uma área de igapó e amarrada em uma árvore. Igapó é uma região da floresta amazônica alagada pelos rios e com inúmeras árvores.

“Foi encontrado próximo à casa dele. Na comunidade de São Gabriel. A partir do local em que encontramos hoje essas mochilas nós vamos dar continuidade nos mergulhos, principalmente nas árvores próximas, para nos certificar que não há nenhum outro material ali amarrado”, disse o coordenador.

O Corpo de Bombeiros disse também que a área em que as buscas estão sendo feitas foi delimitada pela Polícia Federal. Eles utilizaram uma embarcação menor para fazer as buscas na região.