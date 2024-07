Bombeiros do RN salvaram mais de 100 vítimas de afogamentos no primeiro semestre de 2024

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) salvou 108 pessoas de afogamentos nas praias com guarda-vidas durante o primeiro semestre de 2024. O número representa uma queda de 41,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 186 resgates.

De acordo com o tenente Christian Bari, subcomandante do Grupamento de Busca e Salvamento Aquático (GBSA), a redução é resultado do aumento do efetivo de guarda-vidas e das ações de conscientização da população.

“Diariamente nossos guarda-vidas orientam e advertem os banhistas que se encontram em situação de risco com o objetivo de reduzir a probabilidade de afogamentos, além de realizar constantes palestras ao público”, explica o tenente.

Apesar da queda no número de afogamentos, o tenente Bari ressalta a importância da população tomar medidas de segurança para evitar acidentes. “É fundamental que os pais não deixem as crianças sozinhas na água, e que jamais entrem na água após ingerir bebidas alcoólicas, além de procurar informações com guarda-vidas e nativos da praia sobre o melhor lugar para o banho”, alerta