Bombeiros controlam incêndio causado por churrasqueira elétrica em Mossoró

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) foi acionado na tarde da última quinta-feira (28) e atendeu uma ocorrência de incêndio em um primeiro andar, no bairro Rincão, na cidade de Mossoró.

De acordo com o dono do primeiro andar, uma churrasqueira elétrica esquecida na tomada causou o incêndio. Ao chegar na cozinha e se deparar com o fogo, ele retirou as três crianças que estavam na parte superior do móvel e acionou o Corpo de Bombeiros. Foi por volta das 14h que uma equipe de combate a incêndio foi enviada e demorou cerca de duas horas para controlar totalmente as chamas. A parte inferior da residência ficou totalmente queimada. Apesar do susto, não houve vítimas.

A orientação do Corpo de Bombeiros é que a população fique atenta com equipamentos elétricos e panelas no fogo. Se a pessoa for dormir ou sair de casa é importante conferir se esqueceu algo ligado para não gerar incêndios.

Assecom