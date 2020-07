Bombeiro militar de 58 anos morre com Covid-19 em Natal; colegas fazem homenagem

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, o militar estava internado no Hospital da Polícia Militar. No último final de semana, o paciente teve complicações e precisou ser intubado novamente – ele já tinha passado por esse processo dias antes. No início da noite desta segunda (7), porém, ele não resistiu e morreu. Não foi informado o tempo que o militar passou internado.

Por G1 RN