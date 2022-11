BOMBA! Prefeitos do RN sofrem assédio de facções criminosas; Bandidos pedem até cargos

Que tem facção criminosa que proíbe alguns candidatos de “adentrarem” em certas comunidades do Rio Grande do Norte, não há nenhuma novidade. Mas que há prefeitos sofrendo assédio de criminosos, que têm ameaçado os gestores para conseguir cargos na gestão, isso é novidade, confirmada pelo senador Styvenson Valentim, no Jornal das 6 desta sexta-feira (11). Veja o vídeo acima:

O comentário de Styvenson foi feito ao falar da operação Reveletio, da Polícia Civil do RN, que levou a prisão um vereador paraibano, acusado de envolvimento com um grupo criminoso. “Pedem cargos ou ameaçam atacar municípios, queimando ônibus, por exemplo”, acrescentou.

O parlamentar afirmou que, diante da informação que recebeu de vários prefeitos, levou as denúncias ao Ministério da Justiça investigar e tentar combater.

CASOS JÁ DENUNCIADOS

Vale lembrar que o Rio Grande do Norte já teve alguns episódios de envolvimento da bandidagem com a política. Recentemente, por exemplo, o prefeito Francisco Damião de Oliveira, conhecido por “Marcelo”, conseguiu voltar ao cargo que tinha renunciado em maio de 2021, em João Dias/RN, após comprovar que assinou a renúncia em meio a ameaças de grupos criminosos.

Em maio deste ano, em Parnamirim, teve a prisão do líder de uma facção criminosa paraibana. O detalhe revelado é que ele tinha um cargo na Prefeitura de João Pessoa, até meses antes de ser detido em operação da Divisão de Combate ao Crime Organizado (Deicor).

