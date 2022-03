Bolsonaro visita o RN para entregar estação da CBTU em Parnamirim nesta quarta-feira

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), inaugura, nesta quarta-feira (30), em Parnamirim (RN), a Estação Cajupiranga, que integra a Linha Branca da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). O ato também marca a conclusão das obras do Trecho I da linha férrea da Região Metropolitana de Natal.

O evento, marcado para começar às 10h15, deverá contar com as presenças do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

A Inauguração da Estação Cajupiranga marca a conclusão do primeiro trecho da Linha Branca da linha férrea da Grande Natal. A CBTU no Rio Grande do Norte transporta, em média, 11,6 mil pessoas por dia. O sistema conta com 56,6 quilômetros de linhas férreas e 23 estações.

Com informações do AgoraRN