Bolsonaro vai ao Rio para cerimônia do dia da aviação de caça

O presidente Jair Bolsonaro viaja nesta sexta-feira (22) para o Rio de Janeiro para participar de um cerimônia na base aérea de Santa Cruz em comemorção ao dia da aviação de caça. O eventro está previsto para começar às 9h30.

A data é uma homenagem aos militares do primeiro grupo de aviação de caça, o Esquadrão Jambock, que, na Segunda Guerra Mundial, a bordo dos caças P-47 Thunderbolt, desempenharam missões de combate no norte da Itália.

Dia do Exército

Na última terça-feira (19), Bolsonaro participou da cerimônia do Dia do Exército, com a Imposição da Ordem do Mérito Militar e da Medalha Exército Brasileiro. O evento aconteceu no Setor Militar Urbano, em Brasília. A Ordem do Mérito Militar, criada em 1934, é concedida a militares ou civis que tenham prestado serviços relevantes ao Exército.

Cerimônias de regularização fundiária

No dia seguinte, quarta-feira (20), o presidente foi a Rio Verde (GO) para participar de cerimônia de regularização fundiária. Antes do evento, Bolsonaro seguiu em motociata com seus apoiadores até o parque de exposições onde ocorreu a solenidade de regularização de terras.

Em ano eleitoral, o governo federal vem empreendendo uma força-tarefa de regularização fundiária em diversas regiões do país. Na semana passada, Bolsonaro foi a João Pinheiro (MG) para outra cerimônia de regularização de terras.

