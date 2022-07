Bolsonaro tem 39,7% em SP; Lula 36,4%, diz Paraná Pesquisas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pontua 39,7% das intenções de voto no Estado de São Paulo, contra 36,4% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas realizado de 27 e 30 de junho de 2022.

Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7,7%, e a senadora Simone Tebet (MDB), com 1,7%.

O levantamento realizado com 1.820 eleitores mostra que os 2 pré-candidatos com mais intenções de votos empatam no limite da margem de erro, de 2,3% para os resultados gerais. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-03362/2022, atinge um nível de confiança 95% e custou R$ 96.000,00.

Pesquisa estimulada de intenções de voto para presidente:

Jair Bolsonaro (PL): 39,7% – manteve (pontuou 39,1% no levantamento anterior);

39,7% – manteve (pontuou 39,1% no levantamento anterior); Lula (PT): 36,4% – manteve (pontuou 35% no levantamento anterior);

36,4% – manteve (pontuou 35% no levantamento anterior); Ciro Gomes (PDT): 7,7% – manteve (pontuou 5,4% no levantamento anterior);

7,7% – manteve (pontuou 5,4% no levantamento anterior); Simone Tebet (MDB): 1,7% – manteve (pontuou 1,1% no levantamento anterior);

1,7% – manteve (pontuou 1,1% no levantamento anterior); Pablo Marçal (Pros): 0,8% – manteve (pontuou 0,8% no levantamento anterior);

0,8% – manteve (pontuou 0,8% no levantamento anterior); André Janones (Avante): 0,7% – manteve (pontuou 1,1% no levantamento anterior);

0,7% – manteve (pontuou 1,1% no levantamento anterior); Vera Lúcia (PSTU): 0,7% – manteve (pontuou 0,6% no levantamento anterior);

0,7% – manteve (pontuou 0,6% no levantamento anterior); Felipe D’Avila (Novo): 0,4% – manteve (pontuou 0,2% no levantamento anterior);

0,4% – manteve (pontuou 0,2% no levantamento anterior); Eymael (DC): 0,3% – manteve (pontuou 0,3% no levantamento anterior);

0,3% – manteve (pontuou 0,3% no levantamento anterior); Sofia Manzano (PCB): 0,2% – não pontuou no levantamento anterior;

0,2% – não pontuou no levantamento anterior; Luciano Bivar (União Brasil): 0,1% – manteve (pontuou 0% no levantamento anterior);

0,1% – manteve (pontuou 0% no levantamento anterior); Não sabe/Não respondeu: 4,4% – manteve (pontuou 4,3% no levantamento anterior);

4,4% – manteve (pontuou 4,3% no levantamento anterior); Nenhum/Branco/Nulo: 7% – oscilou (pontuou 8,4% no levantamento anterior).

O pré-candidato à Presidência da República pelo União Popular, Leonardo Péricles, não pontuou.

O levantamento utilizou uma amostra de 1.820 eleitores, com 16 anos ou mais em 77 municípios. A amostra é estratificada segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade e renda domiciliar mensal.

DATAFOLHA

O Paraná Pesquisas registrou um resultado muito diferente da pesquisa Datafolha divulgada em 1º de julho, na qual o petista marcou 43% contra 30% do atual presidente entre os eleitores do maior colégio eleitoral do Brasil.

Ciro Gomes ficou com 8% entre os paulistas. Empatados tecnicamente, na sequência, estavam Simone Tebet (MDB), com 3%, André Janones (Avante), com 2%, e Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros) e Felipe D’ávila (Novo) com 1% cada. Os demais nomes testados não pontuaram.

O Datafolha ouviu 1.806 eleitores de 28 a 30 de junho de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo por R$ 231.902,00. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob os números BR-01822/2022 e SP-02523/2022.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre o desempenho do governo federal. Dos entrevistados, 49,5% desaprovam a gestão do governo e 45,3% aprova, enquanto 5,2% não respondeu ou não soube responder.

Entre os entrevistados que avaliam a gestão de Bolsonaro como “boa” ou “ótima”, estão 34,3%. Já 42,8% avaliam a atuação do governo como “ruim” ou “péssima”.

Avaliação do governo federal:

Ótima: 16% – manteve (16% no último levantamento);

Boa: 18,3% – manteve (18,9% no último levantamento);

Regular: 21,8% – manteve (20,5% no último levantamento);

Ruim: 9,2% – manteve (7,9% no último levantamento);

Péssima: 33,6% – manteve (35,7% no último levantamento);

Não sabe/ não opinou: 1% – manteve (0,9% no último levantamento).

Poder 360