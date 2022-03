Bolsonaro enfrenta dificuldades para mobilizar militância de extrema direita, diz Le Monde

Com o “Movimento Filia, Brasil”, Bolsonaro embarca no nono partido político de sua carreira, escreve o jornal francês. A nova legenda do presidente teve de eliminar dos cartazes as palavras “lançamento” e “pré-candidatura” para evitar problemas com a Justiça Eleitoral, já que a data oficial de início da campanha no Brasil é 16 de agosto.

Na avaliação do Le Monde, apesar da agitação, o evento do PL não empolgou a militância. O discurso de Bolsonaro esteve centrado em seu balanço de governo e no passado militar, sem apresentar propostas para um novo mandato, estima o vespertino. Algumas frases do presidente, como a promessa de “dar a vida pelo Brasil” e as inúmeras menções à religião, com os repetidos “se Deus quiser”, chamaram a atenção da reportagem.

O jornal francês destaca que Bolsonaro classificou a disputa eleitoral de outubro como “uma batalha do bem contra o mal” e afirmou que no Brasil “o inimigo não é externo, é interno”, sem citar uma única vez seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.