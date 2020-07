Bolsonaro chega a Santa Catarina para sobrevoar áreas atingidas por ‘ciclone bomba’

O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou às 8h20 deste sábado (4) a Santa Catarina. Ele desembarcou no aeroporto de Florianópolis e depois seguiu de helicóptero para sobrevoar as regiões mais atingidas pelo “ciclone bomba”.

Ao deixar o avião, Bolsonaro usava máscara e conversou com autoridades e tirou fotos com algumas pessoas que o aguardavam. A vice-governadora Daniela Reinehr foi quem inicialmente recebeu o chefe de Estado. Os senadores Dário Berger (MDB), Esperidião Amin (PP) e Jorginho Mello (PL) também estavam acompanhando a comitiva.

Ao menos 185 cidades catarinenses tiveram danos registrados com o fenômeno climático, que causou ao menos 10 mortes em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.