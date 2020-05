Brazilian President Jair Bolsonaro gestures as he speaks to supporters while leaving Alvorada Palace in Brasilia, on May 6, 2020, amid the new coronavirus pandemic. - More than 15,000 people have been killed by the novel coronavirus in Latin America and the Caribbean as of 0230 GMT Wednesday, according to an AFP tally based on official reports. Topping the death toll list is Brazil, with 7,921 fatalities and 114,715 cases. (Photo by EVARISTO SA / AFP)

Bolsonaro anuncia academias, salões de beleza e barbearias como serviços essenciais Após incluir indústria e construção civil nos serviços considerados essenciais no Brasil e que, por esse motivo, podem funcionar durante a pandemia do coronavírus, nesta segunda-feira (11), Jair Bolsonaro (sem partido) informou a entrada de academias, salões de beleza e barbearias na lista. ::Ampliação de serviços essenciais gera questionamentos sobre segurança do trabalho:: O presidente disse que assinou um decreto que deverá constar em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e que já tem outras atividades em mente para incluir na lista. “Coloquei hoje, porque saúde é vida: academias, salão de beleza e cabeleireiro, também. Higiene é vida. Só três [foram incluídas] hoje”, disse o presidente. “A pessoa fica em casa sedentária, aumenta colesterol, piora a saúde”, acrescentou. Desde o início da pandemia no Brasil, Bolsonaro defende sistematicamente o retorno da circulação de pessoas e o funcionamento normal das atividades econômicas. Os recentes decretos de inclusão de novas atividades na lista de essenciais possuem, no entanto, mais caráter simbólico do que efeito prático. Isso porque o Supremo decidiu, em abriu, que estados e municípios têm autonomia para fixar medidas de combate à pandemia, como interdição de locomoção e de serviços públicos, além de políticas de isolamento e quarentena. Brasil de Fato Compartilhe Facebook

