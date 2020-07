Bolsonaro afirma que exame para o novo coronavírus deu positivo

O presidente, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira (7) que está com covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria Especial de Comunicação Social.

“O resultado do teste de covid-19 feito pelo presidente Jair Bolsonaro na noite dessa segunda-feira, 6, e disponibilizado na manhã de hoje, 7, apresentou diagnóstico positivo. O presidente mantém bom estado de saúde e está, nesse momento, no Palácio da Alvorada”, disse o governo, em nota.

Bolsonaro já havia dito a seguidores, na segunda-feira (6), que estava com sintomas, como febre de até 38 graus e dores no corpo. Na ocasião, entretanto, ele disse estar se sentindo bem e que com “o pulmão limpo”.

Brasil de Fato