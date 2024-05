Bolsa opera com ações da Petrobras em queda após demissão de Prates

Com o anúncio da demissão de Jean Paul Prates do cargo de presidência da Petrobras, a Bolsa de Valores operou com as ações da estatal em queda. Na manhã desta quarta-feira (15), a PETR4 apresentou queda de 7,76%.

No fechamento anterior, no final da tarde de terça (14), as ações da Petrobras fecharam com 40.90 pontos. Nesta quarta, o mercado abriu com 38.06 na PETR4.

A mudança na estatal também refletiu na Ibovespa Futuro, que abriu nesta quarta e operou com forte queda nos primeiros negócios do mercado financeiro.

A queda no valor das ações da estatal já era prevista por especialistas. O impacto foi sentido inicialmente na negociação dos American Depositary Receipts (ADR) da empresa durante o chamado “after hours” da Bolsa de Nova York (Nyse). Os papéis inverteram o sinal e fecharam em queda de 7,59%.

Segundo analistas, essa era uma indicação que previa o que deveria ocorrer nesta quarta-feira, com as ações da estatal com a reabertura dos negócios da Bolsa no Brasil. Também é esperado impacto no mercado de câmbio, a partir da leitura de maior interferência política na Petrobras.