Boletim de Balneabilidade aponta seis trechos impróprios para banho no RN; veja

O Boletim da Balneabilidade das praias do Rio Grande do Norte, emitido no dia 21 de dezembro, apontou seis trechos impróprios para banho. Os pontos identificados são: Nísia Floresta (Foz do Rio Pirangi); Parnamirim (Rio Pium/Ponte Nova, Balneário Pium, Pirangi do Norte/Apurn); Natal (Areia Preta/Praça da Jangada); Extremoz (Barra do Rio/Cata-vento).

Foram coletadas e classificadas 51 amostras de água em pontos distribuídos na faixa costeira dos municípios de Extremoz, Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, Baía Formosa, Canguaretama, Tibau do Sul, Ceará-Mirim, Maxaranguape, Touros, Macau, Areia Branca, Grossos e Tibau.

O propósito é informar aos banhistas as condições das praias monitoradas.A base dos dados analisa a quantidade de coliformes termotolerantes encontrados nas águas. A classificação tem por base as normas estabelecidas na Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

O estudo é uma parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (FUNCERN), e faz parte do Programa Água Azul