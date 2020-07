BOLETIM CNA MOSTRA QUEDA DAS EXPORTAÇÕES DE FRUTAS E AUMENTO DA DEMANDA CHINESA POR CARNE

Brasília – As exportações brasileiras de frutas apresentaram quedas de 13% na receita e 5% em volume no primeiro semestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019.

É o que relata o boletim semanal da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que traz o comportamento das principais culturas durante a pandemia no período de 6 a 10 de julho.

A queda é resultado da redução de voos imposta pelas restrições provocadas pela Covid-19. O modal aéreo é o principal meio de transporte utilizado para o embarque de frutas para o mercado internacional.

No setor sucroenergético, houve ligeira recuperação dos preços do etanol, diante do comportamento do petróleo no mercado internacional, que motivou a valorização de 5% do preço da gasolina vendida pela Petrobrás em suas refinarias.

No mercado internacional, um dos destaques é o aumento das importações de carne. Do Brasil, chegaram ao porto de Xangai 136 mil toneladas de carne nos cinco primeiros meses de 2020, mais do que o dobro do volume ingressado em 2019. Este volume correspondeu a 34,5% do total das importações de carne transitadas pela cidade chinesa.