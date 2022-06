Bodas de casamento: descubra os significados

Cada ano do casamento corresponde a renovação da vontade de estar juntos e do amor. Para cada ano de boda foi estabelecido um material representativo para nomear o período.

Com o passar dos séculos, foram criadas outras simbologias para cada aniversário de casamento. Quanto mais tempo de casado, maior é a importância do material representativo, que vai do mais frágil ao mais valorizado.

No ocidente, as bodas mais festejadas são as de prata, que simboliza a comemoração do aniversário de 25 anos do casamento, e as bodas de ouro que comemora o aniversário de 50 anos de matrimônio.

Conheça abaixo o significado do material que simboliza algumas bodas:

1: Bodas de papel – O papel simboliza o primeiro ano do matrimônio por ter o significado da “fragilidade”, típico do começo de qualquer relacionamento.

2: Bodas de Algodão – Simbolizam a fragilidade dos primeiros anos de matrimônio, ao mesmo tempo que representam a oportunidade e esperança de crescimento e fortificação da relação.

3: Bodas de Trigo ou Couro – Normalmente chamadas de Bodas de Trigo representam a prosperidade, a fartura, a união e a alegria do relacionamento. O couro, por sua vez, simboliza a proteção que a convivência diária traz para o relacionamento.

4: Bodas de Flores e frutas ou cera – A cera é produzida pelas abelhas, e as frutas e flores vêm da Natureza. Simbolizam o progresso natural do relacionamento, vitalidade, beleza, bênçãos e saúde.

5 anos: Bodas de Madeira ou Ferro – São as bodas da durabilidade.

6 anos: Bodas de Perfume ou Açúcar – O doce sabor da vida se alia ao aroma de felicidade, e assim o perfume e o açúcar foram escolhidos para marcar os 6 anos de vida a dois.

7 anos: Bodas de Lã ou Latão – Nesta etapa, a união está mais resistente, como a liga metálica, e o casal se sente confortável, tal qual a fibra natural.

8 anos: Bodas de Papoula ou Barro – Os 8 anos são marcados pela papoula, associada ao rejuvenescimento e à fertilidade, e o barro, cuja principal característica é ser maleável.

9 anos: Bodas de Cerâmica ou Vime – A delicadeza e aparente fragilidade do vime se unem à força e estabilidade da cerâmica e simbolizam os 9 anos de união matrimonial.

10 anos: Bodas de Estanho – Conhecido por ser maleável, o estanho indica o que leva uma relação pra frente. Comemore a data com aquela viagem dos seus sonhos.

11 anos: Bodas de Aço – O elemento que garante estabilidade foi escolhido para a 11ª comemoração. Mesmo sob forte impacto, o aço deforma, mas não se rompe.

12 anos: Bodas de Ônix – Suavidade, sutileza, riqueza e cuidado na relação são a simbologia da pedra que significa lealdade e fidelidade.

13 anos: Bodas de Renda ou Linho – Uma das tradições na comemoração das bodas é presentear com o material correspondente, Neste caso, o linho e a renda.

14 anos: Bodas de Marfim – A lógica dos materiais associados às bodas é que quanto mais tempo o casal permanece junto, mais nobre é o elemento.

15 anos: Bodas de Cristal – Quinze anos merecem uma comemoração especial, como um final de semana num resort ou spa paradisíaco.

16 anos: Bodas de Turmalina – As turmalinas (podem ser rosa, azul, verde, melancia ou preta) acabam com medos e condições negativas da vida.

17 anos: Bodas de Rosa – No aniversário de 17 anos de casamento, é hora de caprichar no buquê de rosas, a flor que é o símbolo universal do amor.

18 anos: Bodas de Turquesa – A pedra protege contra poluição de ambientes. É considerada sagrada para os budistas tibetanos.

19 anos: Bodas de Água-marinha ou Cretone – Uma das pedras mais belas, a água-marinha traz paz e alegria aos relacionamentos e suaviza os problemas emocionais.

20 anos: Bodas de Platina – Que tal marcar os 20 anos de vida matrimonial com uma sessão de fotos do casal? Escolha um lugar especial.

21 anos: Bodas de Zircão – Simbolizando a 21ª comemoração, o zircão, da família da zircônia, é um mineral notável de coloração natural, substituto popular do diamante.

22 anos: Bodas de Louça – O material é interpretado como um vasilhame onde se pode acomodar líquidos ou sólidos. Significa que o casal suporta muitas coisas junto.

23 anos: Bodas de Palha – A palha tem diversos usos, desde o artesanato até como combustível. Indica que marido e mulher podem construir muitas coisas pela frente.

24 anos: Bodas de Opala – A pedra é usada para reviver lembranças e faz com que a beleza interior aflore. Não chega a ter uma cor definida.

25 anos: Bodas de Prata – Hora de renovar os votos e fazer uma festa de arromba. É costume trocar a aliança por uma nova.

26 anos: Bodas de Alexandrita – Se seu marido for um romântico convicto, poderá surpreender com uma bela joia preciosa e de grande valor.

27 anos: Bodas de Crisopázio – A pedra que marca o 27º aniversário é a variedade mais valiosa do quartzo cripto/microcristalino. Vale mais uma joia para a esposa.

28 anos: Bodas de Hematita – Frequentemente chamada de diamante-negro, a pedra que representa os 28 anos de união é conhecida por aumentar a coragem.

29 anos: Bodas de Erva – Quem nunca recorreu a um chazinho para a cura de problemas físicos, emocionais ou espirituais?

30 anos: Bodas de Pérola – Para coroar o aniversário de 30 anos, duas sugestões: um belo colar para a esposa e uma viagem para a Disney com os filhos e netos.

40 anos: Bodas de Esmeralda – Não é pra qualquer um. Por isso, nada como comemorar em grande estilo, a bordo de um elegante cruzeiro.

45 anos: Bodas de Safira ou Platina – Muito difícil de oxidar, sólida, maleável e altamente estável é a platina, que junto com a safira marca o 45º aniversário.

50 anos: Bodas de Ouro – Uma das comemorações mais tradicionais. A data merece uma grande festa, com renovação dos votos e troca de alianças.

55 anos: Bodas de Ametista – É a pedra da espiritualidade e evolução da alma por meio do amor incondicional. Perfeita para quem atingiu a histórica data.

60 anos: Bodas de Diamante – Marca histórica para muitos casais, a data merece uma comemoração com filhos, netos e amigos. E claro, uma bela joia!.

65 anos: Bodas de Pérola Negra – Lindas e exóticas, as pérolas negras são as mais raras pérolas encontradas na natureza.

70 anos: Bodas de Vinho – A analogia é simples: alguns vinhos ficam melhores quanto mais envelhecidos. Muitos chegam a ser mais valiosos que um diamante.

75 anos: Bodas de Brilhante – Com a expectativa de vida crescendo, é possível que muitos casais cheguem a esta marca. A comemoração? Um belo almoço em casa com toda a família.

