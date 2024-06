“Boca da Noite” arrasta multidão no encerramento do “Mossoró Cidade Junina” 2024

A edição do “Mossoró Cidade Junina” 2024 chega ao fim se consolidando como uma das maiores de todos os tempos. O MCJ foi encerrado neste sábado (29), no Corredor Cultural, com o tradicional “Boca da Noite”.

A festa, que reuniu milhares de mossoroenses e turistas de várias partes do país, foi marcada pela alegria, onde todo mundo pôde se encontrar e se reencontrar, neste que é o São João mais cultural do mundo. E para este ano, a Prefeitura de Mossoró ampliou ainda mais o percurso, com foco na segurança e maior comodidade para todos.

Foi um mês de festa com centenas de atrações nacionais, regionais e locais espalhadas em diversos polos, sendo eles: Estação das Artes, Arraiá do Povo, Cidadela, São João, Poeta Antônio Francisco, Circo do Forró, além do espetáculo teatral “Chuva de Bala no País de Mossoró”, que reconta a história de resistência do povo mossoroense à invasão do bando de Lampião.

Assim como no “Pingo da Mei Dia”, evento que abriu a programação do MCJ, o “Boca da Noite” também contou com Unidades Temporárias para Pronto Atendimento, uma localizada na Praça de Eventos e a outra no Teatro Municipal. Além disso, várias unidades móveis estiveram de prontidão ao longo de todo o Corredor Cultural.

O “Mossoró Cidade Junina” 2024 foi um dos mais seguros da história. Ao todo, o “Boca da Noite” contou com mais de mil agentes de segurança espalhados por todo o Corredor Cultural. Também contou com revistas em todas as entradas, câmeras de videomonitoramento e reconhecimento facial, proibição de entrada de vidro, objetos cortantes e mesa.

Além disso, nesta edição houve a implementação do “MCJ Seguro para Elas” da Guarda Civil Municipal. A iniciativa teve como objetivo conscientizar a população sobre o combate à violência contra a mulher, com ações educativas de orientação para denúncia e apoio com acolhimento direcionados para órgãos de proteção à mulher. Através desse projeto, a “Patrulha Maria da Penha” conseguiu coibir diversas situações e tranquilizar ainda mais o público feminino.

Na despedida do “Mossoró Cidade Junina” 2024, além de Léo Santana, animaram o público as atrações Mozão, Abiel, Thábata Mendes, Lucas Lima, João Neto Pegadão, Banda Bakulejo, Maxson Comando e Muny Santos. Após o “Boca”, a festa seguiu pelo polo “Cidadela”.