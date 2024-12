BNDES aprova financiamento de R$ 185 milhões para ampliação do Aeroporto de Natal

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 185 milhões para a Zurich Airport Brasil, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Natal, para ampliação da capacidade operacional do terminal. O anúncio foi feito durante evento no terminal nesta sexta-feira (13).

O aeroporto tem capacidade de receber até 6 milhões de passageiros por ano e, em 2024, a expectativa é de que o terminal receba, até o fim de dezembro, 2,5 milhões de pessoas. Ou seja, um número muito menor do que a capacidade total.

Com o financiamento, além de permitir o funcionamento como hub de cargas, Centro de Distribuição dos Correios, e integração com o futuro Porto Indústria Verde, a expectativa é dobrar o número de passageiros do aeroporto ao longo do período de concessão.

Estavam presentes no evento Aloizio Mercadante, presidente do BNDES; Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte; Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil; e Solange Portela, representante da Secretaria de Turismo do Estado (Setur).

Na ocasião foi anunciada uma nova rota direta entre Natal e Santiago, no Chile, a partir de julho de 2015.

Aloizio Mercadante destacou o papel do BNDES como parceiro estratégico no desenvolvimento do aeroporto. “Esse financiamento oferece as melhores condições do mercado, viabilizando investimentos que fortalecem a logística, o transporte de cargas e a conectividade internacional do estado”, disse.

Além disso, o governo federal destinou R$ 63 milhões para ações de promoção do turismo internacional. Segundo a governadora Fátima Bezerra, os recursos são parte do Programa de Aceleração do Turismo Internacional, que busca atrair mais visitantes e fomentar a economia local.

“Estamos celebrando mais essa parceria com o governo federal e com o BNDES, que permitirá à Zurich Airport Brasil expandir e ampliar a infraestrutura do aeroporto. Isso tornará o terminal mais acessível e preparado para promover os destinos turísticos do Rio Grande do Norte no mercado internacional”, comemorou a governadora.

De acordo com Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, a concessionária já investiu R$ 23 milhões desde que assumiu a gestão do terminal em fevereiro de 2023 e prevê destinar outros R$ 25 milhões até 2026.

“Os investimentos previstos permitirão melhorar a infraestrutura e preparar o aeroporto para o crescimento da demanda nos próximos anos”, disse Ricardo.