BNB e Caern assinam financiamento no valor de R$ 327 milhões para levar saneamento a 1,3 milhão de potiguares

O Banco do Nordeste (BNB) oficializa, às 16h desta quarta-feira, 16, a liberação de R$ 327,5 milhões à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). O evento de assinatura será realizado na Escola de Governo do RN, no Centro Administrativo com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do presidente do BNB, Paulo Câmara.

A operação de crédito utiliza recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e vai beneficiar uma população estimada em 1,3 milhão de pessoas nos municípios de Natal, Apodi, Assú, Parnamirim e São Paulo do Potengi.

O uso da linha FNE Verde está alinhado à política de financiamento de projetos que promovem a sustentabilidade ambiental, destacando o caráter prioritário do saneamento básico no desenvolvimento regional. Trata-se de um dos maiores investimentos da Caern para os próximos anos. Além de obras de engenharia civil, estão sendo financiados máquinas e equipamentos. A estimativa é de que sejam gerados quase dois mil empregos diretos até 2027, e, nos picos das construções, 20 mil temporários.

“O prazo de financiamento é de 24 anos, com quatro anos de carência, o que permite à empresa respirar financeiramente durante os primeiros anos da operação, quando as receitas ainda estarão se estabilizando”, explica o superintendente do BNB no Rio Grande do Norte, Jeová Lins. Segundo ele, o paybcak, período em que a Caern começa a ter o retorno do investimento, é estimado em 16 anos.