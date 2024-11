BMW, motel e terrenos: veja bens que vão a leilão do TRT

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) realiza nesta sexta-feira (29), o quarto leilão de bens penhorados de 2024. Entre os bens leiloados, estão um BMW, terrenos, imóveis, como um motel e até sacos de sal.

O evento começa às 9h no auditório do Tribunal Pleno, em Natal, e será coordenado pelo juiz Inácio André de Oliveira.

Além do evento presencial, o leilão também acontece de forma online. Os interessados devem seguir as regras disponíveis no site e no Provimento TRT/CR nº 03/97 e realizar o cadastramento prévio na plataforma.

Os itens podem ser adquiridos por lote ou individualmente pelo maior lance, conforme as regras estabelecidas no edital e no Código de Processo Civil (CPC).

Entre os destaques está um imóvel no bairro Planalto, em Natal, onde funciona uma escola com seis salas de aula, avaliado em R$ 190 mil.

Outro bem de grande valor é um motel em Natal, com dois andares, 38 cômodos e 36 apartamentos, avaliado em R$ 747 mil.

Entre os veículos, está um BMW 2010/2011 avaliado em R$ 175.769,00, com possibilidade de arremate no segundo leilão por R$ 87.884,50.

Também serão ofertados 1.598 sacos de sal industrial, equipamentos de musculação, peças eletrônicas e materiais diversos, com preços que variam de R$ 4 mil a R$ 90 mil.