Bispos “anti-Bolsonaro” ganham apoio de Chico Buarque, Caetano Veloso, diversos artistas e intelectuais

A Carta ao Povo de Deus, lançada pela ala progressista da Confederação Nacional dos Bispos (CNBB) no dia 27 de junho, ganhou um novo reforço. Após o apoio de mais de mil padres, artistas e intelectuais decidiram se colocar ao lado dos bispos e promover um ato ecumênico no próximo domingo (9).

O chamado Projeto Brasil Nação foi lançado na última sexta-feira (31) com duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo os signatários, Bolsonaro age para destruir o Brasil e subordiná-lo aos interesses estrangeiros, colocando a Nação como vassala dos Estados Unidos.

“Roendo as instituições, desprezando a população e aniquilando pequenas empresas, o governo se transforma em inimigo da vida, da saúde, da democracia, da soberania, da diplomacia, de direitos, da ética, da educação, da cultura, do desenvolvimento com justiça, igualdade e paz”, diz trecho do manifesto.

Entre os que assinam o documento estão os músicos Chico Buarque e Caetano Veloso, os escritor Raduan Nassar e Milton Hatoum, o ator Wagner Moura, o líder do MST João Pedro Stedile, a socóloga Margarida Genevois, Monja Coen, o jurista Silvio Almeida, o babalaô Ivanir dos Santos e outros nomes.

Em resposta à mensagem do Projeto Brasil Nação, o cardeal d. Claudio Hummes escreveu: “A sociedade civil organizada quando se une tem força. Obrigado. Deus abençoe a todos e todas vocês!”.

O ato ecumênico de domingo será realizado às 11h e reunirá representantes de várias religiões. A apresentação será de Juca Kfouri e Rosane Borges. Luiz Carlos Bresser-Pereira e Celso Amorim, que lideram o Projeto Brasil Nação, também estarão presentes.

Confira o documento de apoio aos bispos e as assinaturas iniciais:

PROJETO BRASIL NAÇÃO APOIA ‘CARTA AO POVO DE DEUS’

O Projeto Brasil Nação apoia e se solidariza com a “Carta ao Povo de Deus”, assinada por mais de 150 de bispos brasileiros. O texto aponta os descalabros produzidos pelo governo Bolsonaro, que impõe ao país milhares de mortes na pandemia, ataques à democracia, desagregação social, desastre ambiental, uma “economia que mata”.

De forma deliberada, Bolsonaro age para destruir o Brasil e subordiná-lo aos interesses estrangeiros, colocando a Nação como vassala dos Estados Unidos. Roendo as instituições, desprezando a população e aniquilando pequenas empresas, o governo se transforma em inimigo da vida, da saúde, da democracia, da soberania, da diplomacia, de direitos, da ética, da educação, da cultura, do desenvolvimento com justiça, igualdade e paz.

Como reforça o documento dos bispos, “o momento é de unidade no respeito à pluralidade!”. Seus signatários propõem “um amplo diálogo nacional que envolva humanistas, os comprometidos com a democracia, movimentos sociais, homens e mulheres de boa vontade”.

O Projeto Brasil Nação, movimento suprapartidário que reúne intelectuais, artistas, cidadãos de diferentes visões políticas, apoia essa ideia e se soma a esse chamamento. É preciso, como afirmam os religiosos, despertar “do sono que nos imobiliza e nos faz meros espectadores da realidade de milhares de mortes e da violência que nos assolam”.

São Paulo, 31 de julho de 2020

Projeto Brasil Nação

Luiz Carlos Bresser-Pereira

Celso Amorim

Margarida Genevois

Fábio Konder Comparato

Luciano Coutinho

Maria Victoria Benevides

Chico Buarque

Caetano Veloso

Raduan Nassar

Milton Hatoum

Luiz Gonzaga Belluzzo

Paulo Sérgio Pinheiro

Eleonora de Lucena

Paulo Nogueira Batista Júnior

Carol Proner

Wagner Moura

Paula Lavigne

Maria Auxiliadora Arantes

Rodolfo Lucena

Luiz Felipe de Alencastro

Maria Aparecida Aquino

Fernando Morais

João Pedro Stedile

Silvio Almeida

Juca Kfouri

Leda Paulani

José Luiz Del Roio

Carlos Moura

Eliete Negreiros

Antonio Elpídio da Silva

Monja Coen

Silvio Tendler

Rosane Borges

Edson Carneiro Índio

Tata Amaral

Edson França

Mario Vitor Santos

Gilberto Maringoni

Eduardo Fagnani

Benedito Tadeu Cesar

Ismail Xavier

Henri Arraes Gervaiseau

William Nozaki

Paulo Kliass

Cassia Damiani

Ângela Cristina dos Santos Ferreira

Altamiro Borges

Rodrigo Medeiros

Marijane Vieira Lisboa

Marcelo Auler

Tadeu Di Pietro

Pompea Maria Bernasconi

Georgia Vassimon

Projeto BrCidades

Flávio Aguiar

Isabel Lustosa

Luiz Eduardo Soares

José Bustani

Otavio Velho

Moacir Palmeira

Ingrid Sarti

Luiz Taranto

Marcelo Ridenti

Eric Nepomuceno

Ennio Candotti

Olga Sodré