Bispo visita Capela de Santo Agostinho após desabamento de teto

Na manhã desta quarta-feira, 9, o bispo da Diocese de Mossoró, Dom Mariano Manzana, esteve na Capela de Santo Agostinho, no Conjunto Abolição V, para prestar solidariedade à comunidade, diante do desabamento do teto da estrutura, que ocorreu na final da noite de terça-feira, 8.

A Capela estava sendo construída pela Igreja Católica, com a ajuda financeira de fiéis e até mesmo da comunidade. Dom Mariano esclarece que não tinha ninguém no local na hora do desabamento e que, por isso, ninguém ficou ferido.

A Comunidade católica deverá se mobilizar no sentido de angariar recursos para dar continuidade a construção da Capela. Os prejuízos causados pelo desabamento ainda não foram calculados.

Durante a visita, Dom Mariano agradeceu pelo fato de ninguém ter se ferido no desabamento e informou que a Diocese vai atuar nas primeiras providências que devem ser tomadas nesse momento. “Ainda nesta tarde, serão retiradas algumas telhas que estão com perigo de desabamento, para que ninguém corra riscos. Agradecemos a Deus por nada de mal ter acontecido a ninguém e nos solidarizamos com padre Alfredo, vigário da Capela de Santo Agostinho”, informou.

O bispo disse ainda que esse incidente acendeu o alerta sobre a importância de construir as igrejas seguras. “Esse incidente nos faz refletir sobre a necessidade de construir igrejas mais seguras para toda a comunidade”, acrescenta.