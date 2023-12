BIOGRAFIA DE MARCO MACIEL SERÁ LANÇADA NESTA QUARTA-FEIRA EM NATAL

O jornalista pernambucano Magno Martins,

O livro “O Estilo Marco Maciel”, editora CRV, de Curitiba, biografia do ex-vice-presidente da República na gestão Fernando Henrique Cardoso, de autoria do conceituado jornalista pernambucano Magno Martins, será lançado em Natal nesta quarta-feira, 6, às 18 horas, na Academia de Letras do Rio Grande do Norte.

A obra retrata a trajetória de um dos políticos que mais exercitaram a prática do diálogo em busca de consensos, com destaque para o processo de redemocratização do País, quando abriu uma dissidência no antigo PDS em apoio à candidatura de Tancredo Neves ao Planalto, em 1985.

Traz depoimentos inéditos dos ex-presidentes FHC e José Sarney, além da viúva Anna Maria Maciel, este sobre os dez anos que o biografado ficou afastado da vida pública em decorrência do Mal de Alzheimer, doença que o levou à morte em 2021, em Brasília.

O prefácio é assinado pelo ex-senador Jorge Bornhausen, com apresentação do jornalista Marcelo Tognozzi.

Seu primeiro lançamento se deu em agosto, na Academia Brasileira de Letras, onde Marco Maciel assumiu a cadeira pertencente a Roberto Marinho, das Organizações Globo.