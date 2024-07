Biden marca telefonema com Lula para ouvir a posição do Brasil sobre o impasse eleitoral na Venezuela

A Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, solicitou ao governo brasileiro nesta segunda-feira (29) uma conversa entre o presidente Joe Biden e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A conversa foi marcada para as 15h30 desta terça (30). Biden quer ouvir de Lula a posição do governo brasileiro sobre o impasse eleitoral na Venezuela.

A eleição presidencial no país vizinho foi realizada neste domingo (28).

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, o órgão eleitoral daquele país, que é ligado ao governo, apontou a vitória do atual presidente Nicolás Maduro por 51,2% dos votos. O oposicionista Edmundo Gonzalez teria ficado em segundo lugar.

Mas a oposição alega que a eleição foi fraudada e que Edmundo, na verdade, foi o vencedor. Maduro está no poder desde 2013. Desde então, ele ganhou duas eleições, ambas acusadas, pela oposição e organismos internacionais, de não terem respeitado regras de transparência e princípios democráticos.

A falta de divulgação das atas tem sido um dos principais pontos de desconfiança em relação ao resultado das eleições. As atas são boletins que registram os votos em cada urna e que não foram devidamente apresentadas pelas autoridades venezuelanas.

O Brasil já pediu para a Venezuela apresentar as atas.

Esse impasse afeta o Brasil, não só porque a Venezuela faz fronteira com o país ao norte, mas também porque Lula, no início do mandato, tentou reintegrar Maduro à política do continente e buscou influenciar o presidente venezuelano no sentindo de realizar eleições democráticas na Venezuela.

Irã – embaixada iraniana na Venezuela;

Honduras – presidente Xiomara Castro;

Bolívia – presidente Luis Arce;

Catar – emir Tamim bin Hamad al-Thani;

Cuba – presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez;

Nicarágua – presidente Daniel Ortega.