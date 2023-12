Biden autoriza bombardeios no Iraque após ataques a soldados americanos

As tropas dos Estados Unidos no Oriente Médio estão em estado de atenção, já que o presidente Joe Biden autorizou bombardeios contra alvos no Iraque em resposta a novos ataques a soldados americanos.

O lançamento de mísseis atingiu três instalações de paramilitares extremistas aliados ao Irã. A Casa Branca acredita que diversos militantes morreram, mas não apresentou números. A ação aconteceu depois de os paramilitares assumirem a responsabilidade pelo bombardeio que deixou três soldados americanos feridos, incluindo um gravemente.

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, bases militares dos Estados Unidos se tornaram alvo frequente desses e de outros radicais.