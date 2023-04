Bicampeão! Fluminense goleia o Flamengo e fatura o Carioca com autoridade

Em sua segunda partida como titular a volta ao Fluminense, Marcelo teve grande atuação no jogo do título. Foi dele o gol que abriu o placar contra o Flamengo. Aliás, um golaço: ele fez jogada individual e chutou colocado de fora da área no cantinho do goleiro Santos.

Foi a quarta chance de título desperdiçada pelo Flamengo só neste início de temporada. Depois de não chegar sequer à final do Mundial e de ser derrotado tanto na Supercopa do Brasil quanto na Recopa Sul-Americana, o Flamengo agora perde o Campeonato Carioca. E pior: com uma atuação muito inferior a do Fluminense.

A situação de Vítor Pereira no Flamengo, que já não era boa, pode tornar-se insustentável. O técnico português não conseguiu fazer com que a equipe jogasse bem em quatro meses de trabalho e sofre muita pressão interna e da torcida.

Esse é o título de número 33 do Fluminense na história do Campeonato Carioca. O Flu agora diminuiu a vantagem para o Flamengo, que ainda é o maior campeão, com 37 conquistas.

