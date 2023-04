Bibi Perigosa é transferida para o Rio Grande do Norte

Extra

Chefe de uma facção criminosa no Rio Grande do Norte, Andreza Cristina Lima Leitão, a Bibi Perigosa, de 31 anos, deixou, nesta segunda-feira, o presídio Bangu 1, no Complexo de Gericinó, na Zona Norte do Rio. Ela voltou para seu estado de origem. O pedido para a transferência foi feito pela Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro e foi deferido pela vice-presidência do Tribunal de Justiça.

O Estado do RN pagou a passagem de Bibi e o Rio de Janeiro, as dos dois policiais penais — um homem e uma mulher. O motivo da transferência é o fato de a traficante não responder a processos no estado fluminense.