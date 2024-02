Bia Haddad vence estreia e avança às oitavas do WTA 500 de Abu Dhabi

Agência Brasil

A tenista brasileira Beatriz Haddad avançou às oitavas do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) ao vencer nesta segunda-feira (5) a chinesa Xiyu Wang por 2 sets a 0. Atual número 13 do mundo, a paulistana sobrou em quadra diante da chinesa (60ª), fechando o primeiro set em 6 a 2. Na parcial seguinte, a asiática se recuperou e abriu 0/3. Pressionada, Bia reagiu, empatou e a definição do set foi para o tie-break (set decisivo). Mais uma vez, Xiyu Wang ficou à frente do placar (4 a 2), mas durou pouco: Bia fez uma sequência de cinco pontos, vencendo o tie-break por (7/4).

Nas oitavas, a brasileira enfrentará a vencedora da partida entre a polonesa Magda Linette (37ª) e a filipina Alexandra Eala (187ª ), de 18 anos. Antes, Bia Haddad estreia ao lado da conterrânea Luisa Stefani na chave de duplas, às 4h (horário de Brasília) desta terça (6). Elas encaram a parceria da cazaque Anna Danilina com a ucraniana Nadiia Kichenok.