Bia Haddad cai nas simples do WTA 500 de Abu Dhabi

Agência Brasil

A brasileira Bia Haddad se despediu da chave de simples do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) após ser derrotada, neste sábado (10), pela russa Daria Kasatkina por 2 sets a 1 (parciais de 6/3, 4/6 e 7/6) em um confronto que durou mais de três horas.

Porém, mesmo com o revés, a paulista de 27 anos continua lutando por um título em Abu Dhabi, nas duplas ao lado de Luisa Stefani.

As brasileiras enfrentam, ainda neste sábado (10), as norte-americanas Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands por uma vaga na final. “Estou animada e motivada em jogar com a Lu. É muito especial aprender com ela. Estou feliz por estarmos conseguindo trabalhar da forma certa”, finalizou.