Bia Gurgel encanta, mas não passa à próxima fase do The Voice Kids

A cantora mossoroense Bia Gurgel encantou mais uma vez os jurados do programa global The Voice Kids ao interpretar “Garota de Ipanema”, juntamente com as concorrentes Isadora Lázaro, de São Paulo e Isabelly Sampaio, do Rio de Janeiro.

Bastante elogiada, a apresentação foi classificada pelos jurados como “memorável e histórica” e levou a carioca Isabelly à próxima fase do programa. Em entrevista ao O Mossoroense, Bia já havia dito está preparada caso não fosse mais adiante na competição.

“Minha família sempre me preparou caso isso aconteça (uma possível desclassificação) e eu sei que o The Voice está sendo uma baita de uma oportunidade pra mim, e que isso só está me abrindo portas, então caso isso aconteça eu não tenho do que reclamar!”