Bernadete Pacífico, liderança quilombola da Bahia, é assassinada

A SSP disse ainda que as polícias Militar, Civil e Técnica, após tomarem conhecimento do fato, iniciaram de imediato as diligências e a perícia no local para identificar os autores do crime. A secretaria ainda repudiou o crime.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse que recebeu “com pesar e indignação” a notícia da morte de Mãe Bernadete, a quem chamou de “amiga e grande liderança quilombola da Bahia”. Ele ainda afirmou que determinou o deslocamento imediato das forças de segurança para o local e que elas sejam firmes na investigação.

Mãe Bernadete, como era conhecida, é ex-secretária municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e líder da comunidade quilombola da cidade de Simões Filho.