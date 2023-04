Berilo de Castro – Viver Bem

Berilo de Castro

A vida se apresenta e se comporta com a sua identidade imprevisível e questionável . Não segue a nenhuma obediência, nem a nenhuma ordem existencial.

Estamos sempre em eterna vigilância, mas não preparados para uma antecipação desse ciclo vital.

A medida, que os anos passam, nos tornamos mais vulneráveis e mais perto dessa etapa final.

Estamos cientes e convictos dessa sequência natural da vida, muito embora, não aceitamos e nem acatamos em momento algum o seu término, o seu final.

Obedecemos, e somos impregnados por uma cultura existencialista; e por isso sofremos muito. A morte, apesar da certeza, de sua legítima existência, não passa, não

ocupa e não cabe em momento nenhum em nosso pensamento, na nossa imaginação. Ninguém quer morrer, ninguém quer se separar da vida. Mas, é o temos de real e de consciência tranquila.

Esse conceito, essa forma de pensar não pode ser assim encarada. Tudo no mundo tem, o início, o meio e o fim. Nada foge dessa sequência natural da existência.

Assim sendo, precisamos nos preparar para enfrentar essa caminhada que tem um final assegurado e carimbado. Não há privilégio. Não sobrará ninguém.

Enquanto esse momento não chega, vamos aproveitar bem e o máximo que puder o nosso momento vivido. “A vida é melhor do que sonhar” (Belchior). “Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser.”(Gonzaguinha).

Procurar viver bem é a forma ideal para prolongar a nossa existência saudável.

Berilo de Castro é médico e escritor