Berilo de Castro: É preciso cantar

Nessa última década, o nosso humor perdeu mais o seu encanto, sua graça e sua beleza. Ficamos órfãos, carregando o peso de uma tristeza infinita.

Fomos literalmente esmagados pelo falecimento dos nossos dois maiores artistas representantes do humor: o cearense Chico Anísio – (12/04/1931-CE- 23/03/2013-RJ), e o carioca Jô Soares (16/01/1938 – 5/08/2022 -RJ).

Não perdemos só dois grandes comediantes, mas, sim, dois expoentes do mais alto nível da nossa cultura artística.

Os programas de humor, tanto no rádio como na TV, submegeram os seus encantos, suas graças e suas identidades. Tudo ficou vazio e frio. Não há mais brilho; a escuridão ocupou e ocultou o nosso espaço alegre e divertido, tão bem representados por esses inesquecíveis astros do riso.

Estamos sentindo muita falta de suas presenças e dos suas ricas e alegres interpretações.

Afasta-te tristeza, precisamos de alegria, de risos e de inteligência interpretativa.

A tristeza, apavora e deprime. No entanto, é preciso conversar, cantar e sorrir para afastá-la. Como dizia o nosso poeta maior,! Vinicius de Moraes: “No entanto é preciso cantar e alegrar a cidade”.