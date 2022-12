Bento XVI pilotava helicópteros e era fã de gatos; veja curiosidades

Ratzinger nasceu em 16 de abril de 1927, em uma pequena vila chamada Marktl am Inn, na Baviera, Alemanha, às margens do rio Inn. Seus pais eram Joseph, um comissário de polícia, e Maria Peintner, uma cozinheira filha de artesãos, de origem humilde.

Ele chegou a participar da Juventude de Hitler durante a adolescência, o que gerou polêmica após sua eleição – a participação no movimento era obrigatória desde 1939 e o Vaticano justifica que, assim que pôde, o jovem Ratzinger optou pelo seminário.

Prisioneiro de guerra

Como um alemão de 18 anos, Joseph Ratzinger integrou o exército do país durante a Segunda Guerra Mundial. Ele desertou da equipe militar em maio de 1945 e chegou a ficar detido brevemente em um campo de prisioneiros de guerra próximo à cidade de Ulm, na Alemanha. Em junho, ele foi libertado.

Piloto de helicóptero

Segundo a agência de notícias Católica, Joseph Ratzinger tinha licença de piloto. Ele costumava voar do Vaticano até a residência pontifícia em Castel Gandolfo, na Itália, conduzindo o helicóptero papal.

Paixão por bichanos

O papa emérito também ficou conhecido por sua predileção por gatos e foi tutor de vários ao longo da vida. Na época do papado, ele cuidava de Chico, um bichano de pelagem preta e branca que vivia na casa dele em Tübingen, na Alemanha, e de um outro gatinho malhado, que costumava vagar pela residência.

Infelizmente para a dupla de quatro patas, nenhum animal de estimação é permitido no Vaticano.

Em 2008, Chico apareceu no livro infantil intitulado “Joseph e Chico: a vida do Papa Bento XVI contada por um gato”, autorizada pelo Papa Bento e pela Imprensa do Vaticano. A obra foi lançada em outubro de 2007.

Autor de best-sellers

Teólogo renomado, Joseph Ratzinger é autor de diversos best-sellers e clássicos acadêmicos. Segundo críticos e historiadores, o grande legado do religioso são seus textos teológicos, que ainda serão estudados por várias gerações.

O autor Peter Seewald defendeu, em obra que conta a trajetória de Ratzinger, que o principal objetivo do chefe da Igreja Católica durante o pontificado era apresentar ao mundo e à própria Igreja, atordoados por tantas mazelas, que a fé ainda é importante e que Deus é essencial para a humanidade.