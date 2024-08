Beatriz Souza vence final do judô e garante 1º ouro do Brasil

Uma semana depois da abertura oficial, chegou, enfim, a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No começo da tarde desta sexta-feira 2, Beatriz Souza superou a israelense Raz Hershko e foi campeã na categoria +78kg do judô feminino.

Antes de vencer a final, Beatriz Souza tinha vencido três lutas. Primeiro, derrotou a nicaraguense Izayana Marenco após ippon com poucos segundos. Depois, levou a melhor sobre a sul-coreana Kim Hayun em duelo eletrizante. Na sequência, foi algoz da francesa Romane Dick.