“Basta de Guerra” diz Lula sobre conflito na Ucrânia

O ex-presidente Lula voltou a se manifestar contra a guerra entre Rússia e Ucrânia durante viagem ao México, nesta quarta-feira (2). O ex-mandatário foi recebido pelo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“O mundo precisa de paz, de amor, de compreensão. As pessoas querem apenas viver dignamente e por isso fazemos o apelo: governantes baixem as armas, sentem na mesa de negociação e encontrem uma solução. O mundo precisa de comida, o mundo precisa de emprego, o mundo precisa de educação, o mundo precisa que as pessoas sejam tratadas com respeito, o mundo precisa que mais de 900 milhões de pessoas que passam fome possam comer, e não de guerra. Basta de Guerra. Queremos Paz, Liberdade e Respeito!”, disse o ex-presidente durante evento do partido Morena, de López Obrador.

Revista Forum