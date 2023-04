Barragem Umari está com 95,67% da sua capacidade total

IGARN/ASSECOM-RN

Os últimos dados do Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do Estado, divulgado, nesta quinta-feira (06), pelo Governo do RN, através do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn), indicam que faltam apenas 42 centímetros para a barragem Umari, localizada em Upanema, sangrar. O manancial acumula 280,14 milhões de metros cúbicos, percentualmente, 95,67% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³. A última sangria registrada em Umari aconteceu no ano de 2009.

O açude Morcego, localizado em Campo Grande, começou a sangrar nesta quarta-feira, 05 de abril. O manancial possui capacidade para 6,71 milhões de metros cúbicos.

O açude de Pilões começou a sangrar na última segunda-feira, 04 de abril. O reservatório, que possui capacidade para 5,90 milhões de m³, não sangrava há 14 anos.

O açude Trairi, localizado em Tangará, começou a receber águas após vários anos completamente seco. O reservatório já acumula 2,29 milhões de m³, correspondentes a 6,50% da sua capacidade total, que é de 35,23 milhões de metros cúbicos.

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior manancial do RN, acumula 1,423 bilhões de m³, correspondentes a 59,97% da sua capacidade total, que é de 2,37 bilhões de m³. Na última segunda-feira, 03 de abril, o reservatório estava com 57,54% da sua capacidade.

Já o segundo maior manancial do RN, Santa Cruz do Apodi, já acumula mais de 56% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. O que indica que o reservatório continua recebendo uma recarga constante, na última segunda-feira, 03 de abril, o percentual de reservas hídricas da barragem era de 54,51% da sua capacidade.

Além dos já citados, Morcego e Pilões, outros 07 açudes com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos, monitorados pelo Igarn, que já completaram 100% da sua capacidade foram: o açude público de Encanto; o açude público de Riacho da Cruz; beldroega, localizado em Paraú; Santa Cruz do Trairi, localizado em Santa Cruz; Passagem, localizado em Rodolfo Fernandes; Mendubim, localizado em Assu; e Apanha Peixe, localizado em Caraúbas.

Outros 04 reservatórios, além da já citada Umari, estão com suas reservas hídricos superiores a 90% da sua capacidade, são eles: Malhada Vermelha, localizado em Severiano Melo; Pataxó, localizado em Ipanguaçu; Flechas, localizado em José da Penha; e Santo Antônio de Caraúbas; localizado em Caraúbas.

Para saber sobre as reservas hídricas de outras barragens do RN, acesse: https://www.ana.gov.br/sar/nordeste-e-semiarido/rio-grande-do-norte.