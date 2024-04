Barragem de Umari chega a 98,25% da capacidade e está perto de sangrar

A barragem de Umari, localizada em Upanema e considerada a terceira maior do Rio Grande do Norte, está prestes a alcançar sua capacidade máxima, ficando apenas a 17 centímetros de sangrar. A informação foi confirmada pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn), que registrou o reservatório com 98,25% de sua capacidade.

Além de Umari, outras importantes barragens do estado também estão próximas de atingir níveis elevados. Segundo o Igarn, as barragens de Santa Cruz do Apodi e Armando Ribeiro Gonçalves estão próximas dos 80% de sua capacidade.

Na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que tem capacidade para 2.373.066.000 m³, o volume atual é de 1.861.333.801 m³, representando 78,44%, o maior volume registrado desde 2012. Já em Santa Cruz do Apodi, o volume alcança 79,75% de sua capacidade, equivalente a 478.289.100 m³ de água, o maior registro dos últimos 12 anos.

Em Umari, cuja capacidade é de 292.813.650 m³, o volume atual está em 287.685.135 m³, representando 98,25% de sua capacidade total. O aumento do volume de água nessas barragens é motivo de otimismo para o estado, que enfrentou períodos de seca severa nas últimas décadas.