Baraúnas vira e vence Potiguar na volta do clássico de Mossoró

Festa tricolor no Nogueirão. Na retomada do clássico de Mossoró, o Baraúnas virou e bateu o rival Potiguar por 2 a 1 na noite desta quarta-feira. Com o resultado, o Leão do Oeste assumiu a liderança isolada do Grupo B do estadual, com seis pontos e 100% de aproveitamento.

Walber abriu o placar para o Alvirrubro ainda no primeiro tempo, aproveitando bola que sobrou na pequena área. O Baraúnas empatou aos 29 da segunda etapa. Após lambança da zaga do Potiguar, Igor Balotelli mandou para as redes. A virada veio aos 37 minutos. Depois de cruzamento da esquerda, Cleilton completou para o gol.

O último clássico Potiba havia sido disputado no dia 4 de março de 2018, também pelo estadual. Na oportunidade, o Potiguar venceu por 3 a 1. O Baraúnas acabaria rebaixado naquele ano.

Baraúnas e Potiguar voltam a se enfrentar no domingo, às 17h, no Nogueirão.