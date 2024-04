Baraúnas terá recurso julgado e resultado pode mudar campeonato

Tribuna do Norte

O Tribunal de Justiça Desportiva do RN (TJD-RN) definiu a data da sessão de julgamento de recurso apresentado pela Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas à decisão da Primeira Comissão Disciplinar do TJD-RN. A sessão será na próxima quinta-feira (11) às 19h. O Leão do Oeste busca reverter a decisão que o tirou da semifinais do segundo turno do Estadual.

Em julgamento realizado pelo TJD-RN na última quinta-feira (4), o time mossoroense foi punido com a perda de pontos (seis no total) e uma multa de mil reais, pela escalação do jogador Ramon de forma irregular na partida diante do Globo. A decisão, veio após denúncia da procuradoria do Tribunal, beneficiou o ABC, que foi às semifinais da competição, mas foi derrotado pelo Santa Cruz de Natal por 2 a 0.

No dia que antecede o julgamento, o América enfrenta o Santa Cruz pela final do segundo turno e, se vencer, será campeão estadual dentro do atual cenário. Porém, o acatamento do recurso para o time mossoroense causaria uma nova disputa das semifinais, anulando os resultados já estabelecidos na competição. O Baraúnas voltaria a ter oito pontos e assim, mais uma vez, estaria na zona de classificação para as semifinais.