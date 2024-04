Baraúnas perde pontos por escalação irregular e ABC avança para semifinais do Potiguar

O Baraúnas foi penalizado com a perda de seis pontos e uma multa de R$ 1 mil devido à irregularidade na escalação do volante Ramon durante a partida contra o Globo FC, pelo segundo turno do Campeonato Potiguar. A decisão foi tomada pela 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do RN em julgamento realizado na noite desta quinta-feira 4.

A punição se deu por descumprimento do artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata da inclusão de atleta em situação irregular. A decisão cabe recurso.

O ABC, interessado na possibilidade de avançar para as semifinais do segundo turno, foi o autor da Notícia de Infração que levou ao julgamento. Com a punição, o Baraúnas fica fora das semifinais, e o ABC assume a segunda posição do Grupo B, enfrentando o Santa Cruz de Natal em uma das semifinais. A Federação Norte-rio-grandense de Futebol ainda não oficializou a mudança.