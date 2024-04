Baraúnas é punido com a perda de seis pontos por escalação irregular no Campeonato Potiguar

O Baraúnas foi punido com a perda de seis pontos e multa de R$ 1 mil por conta da irregularidade na escalação do volante Ramon na partida contra o Globo FC, pelo segundo turno do Campeonato Potiguar. O julgamento na 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva foi realizado na noite desta quinta-feira. Com a decisão, o Tricolor está fora das semifinais do returno e o ABC herdará a vaga por ter sido o terceiro colocado do Grupo B.

Houve unanimidade na votação (5 a 0) – o auditor relator Thiago Simonetti deferiu favorável à punição do Baraúnas e foi acompanhado pelos demais procuradores. A decisão cabe recurso.

O Baraúnas foi denunciado por descumprir o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre “incluir na equipe, ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta e treinador em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente”. O clube foi punido com a perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória (três). E, por não cumprir o regulamento – artigo 191 -, o Baraúnas também pode perdeu os pontos computados na partida (venceu o Globo FC e conquistou três pontos).

Decisão do TJD aponta irregularidade na utilização do volante Ramon, que deveria ter cumprido suspensão contra o Globo FC. ABC herda vaga nas semifinais do segundo turno

Por Redação do ge — Natal

04/04/2024 19h10 Atualizado há 17 horas

O ABC foi o autor da Notícia de Infração, interessado na possibilidade ficar com a vaga para as semifinais do segundo turno. Com a punição, o Baraúnas, que tinha somado oito pontos em campo, agora ficará com dois. O Alvinegro, com três, vai assumir a segunda posição do Grupo B e enfrentar o Santa Cruz de Natal em uma das semifinais. A Federação Norte-rio-grandense de Futebol ainda não oficializou a mudança.

Entenda o caso

O volante Ramon atuou de forma irregular na partida contra o Globo FC, pela terceira rodada do returno do Campeonato Potiguar. Ele deveria ter cumprido suspensão automática após receber três cartões amarelos.

De acordo com as súmulas publicadas pela FNF, Ramon foi punido com o cartão amarelos nos jogos contra América-RN, na semifinal do primeiro turno; América-RN, na primeira rodada do returno; e Potyguar Seridoense, na segunda rodada.

De acordo com o regulamento do Campeonato Potiguar (veja abaixo), os cartões amarelos foram “zerados ao término da primeira fase”. Com isso, Ramon deveria ter cumprido a suspensão diante do Globo FC, em confronto vencido por 4 a 0 pelo Baraúnas.