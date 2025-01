Baraúnas anuncia contratação do meia Bisneto

A diretoria do Baraúnas visando a sequência do Campeonato Estadual, acertou a contratação do meia Bisneto. Aos 24 anos de idade, o jogador se destacou vestindo a camisa tricolor na segunda divisão, sendo um dos artilheiros da competição na ocasião.

Iniciado nas categorias de base do ABC/RN, Bisneto estava jogando no Porto/BA e deve chegar à Mossoró ainda esta semana.

Outros clubes em que ele fez parte incluem:

Visão Celeste/RN, Globo FC/RN, Murici/AL, Potiguar de Mossoró/RN, Potyguar de Currais Novos/RN, Baraúnas/RN, Real Noroeste/ES e Porto/BA .