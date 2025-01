Baraúnas anuncia Celso Teixeira como novo técnico

O Baraúnas anunciou nesta sexta-feira Celso Teixeira, de 63 anos, como novo técnico da equipe para o Campeonato Potiguar.

Celso substitui Carlos Rabello, demitido após duas goleadas sofridas nas duas primeiras rodadas do estadual – 4 a 1 para o Santa Cruz de Natal e 5 a 0 para o América-RN -, o que deixou o clube na lanterna da competição, sem pontos conquistados.

Celso Teixeira tem um título potiguar no currículo: venceu a competição em 2013 no comando do Potiguar, maior rival do Baraúnas. No RN, também teve passagem pelo América-RN.

O último clube do treinador havia sido a URT-MG, de onde foi demitido em junho do ano passado, na disputa da 2ª Divisão do Campeonato Mineiro. Ele deixou o clube com três vitórias, três empates e uma derrota.

O último título estadual de Celso Teixeira foi em 2022, quando venceu o Candangão no comando do Brasiliense.

Celso Teixeira chega em Mossoró neste sábado (18), mas não comanda o clube contra o Globo no domingo no estádio Edgarzão, em Assú, pela 3ª rodada do estadual.

O Baraúnas será comandado na patida interino Alexandre Dantas, auxiliar técnico permanente do clube. Alexandre já assumiu como treinador em 2022 e 2023, tendo comandado o time em 20 partidas com retrospecto de 10 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.